У Франції провели акцію на підтримку Сенцова

У Парижі площі Республіки 11 квітня українські студенти провели акцію на підтримку режисера Олега Сенцова та всіх українських політв’язнів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Студенти показали перфоменс - облаштували повноцінний знімальний майданчик, розпочали зйомку, асистент режисера вийшла до камери, підняла "хлопавку" і все завмерло.

"Всі учасники акції у двохвилинному "фрізі" продемонстрували - митець не може бути терористом. Без митця процес зупиняється. Тим самим ми закликаємо владу Франції допомогти повернути Олега Сенцова і решту політв’язнів на свої місця", - заявив Нікіта Мєкєнзін, головний організатор акції.

Зокрема, депутат Національної Асамблеї Франції Ніколя Тюркуа зазначив, що українських політв'язнів необхідно звільнити.

Фото: акція на підтримку Сенцова у Парижі (Анна Бобирєва)

"Я прийшов сюди, бо добре обізнаний у проблемах між Росією та Україною. Дуже важливо знайти рішення для цих двох країн. І це символічно, що молоді люди можуть знайти таке рішення і боротися за політичного в’язня. Час зупинитися і звільнити політичних в’язнів - таких як Олег Сенцов. Це важливо і для мене, бо, як представник Європи, я розумію, що у нас спільне коріння і ми маємо це зупинити", - сказав після акції депутат Тюркуа.

Зазначимо, що організатори перфоменсу - Українська академія лідерства за підтримки української діаспори.

Зазначимо, що в серпні 2015 року Сенцов був засуджений в Росії до 20 років колонії за звинуваченням у "створенні терористичної угруповання" в окупованому Криму. Він відбуває покарання в колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року українець оголосив безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в РФ. Однак 5 жовтня Сенцов був змушений зупинити голодування у зв'язку з загрозою "насильницького годування".

США, Британія, ЄС, Франція, Литва та ряд інших країн неодноразово закликали РФ звільнити Сенцова. Відзначимо, Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.