Во Франции проведут расследование работы экс-премьера во время пандемии

Расследование проведут также против экс-министров здравоохранения Оливье Верана и Аньес Бюзен
Во Франции проведут предварительное расследование в отношении бывшего премьер-министра Эдуара Филиппа по поводу работы правительства во время пандемии COVID-19. Фигурантами также станут бывшие министры здравоохранения Оливье Веран и Аньес Бюзен.
Об этом сообщает Le Figaro.
Цель расследования заключается в том, чтобы выявить, есть ли основания для предъявления обвинения.
В отношении членов правительства было подано 90 исков. Из тех, которые уже рассмотрены, 34 отклонили, а девять - передали для предварительного расследования. В исках говорится, что премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий.
Максимальное наказание за подобные нарушения составляет два года лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро.
Напомним, 3 июня премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку.
Позже Эммануэль Макрон назначил нового премьера Жана Кастекса.
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Автор: РБК-Украина