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У Франції проведуть розслідування роботи екс-прем'єра під час пандемії

Новини » Коронавірус     03.07.2020 - 21:19
У Франції проведуть розслідування роботи екс-прем'єра під час пандемії
Фото: Едуар Філіп (flickr)

Розслідування проведуть також проти екс-міністрів охорони здоров'я Олів'є Верана і Аньєс Бюзен

У Франції проведуть попереднє розслідування стосовно колишнього прем'єр-міністра Едуара Філіпа з приводу роботи уряду під час пандемії COVID-19. Фігурантами також стануть колишні міністри охорони здоров'я Олів'є Веран та Аньєс Бюзен.

Про це повідомляє Le Figaro.

Мета розслідування полягає в тому, щоб виявити, чи є підстави для пред'явлення обвинувачення.

У відношенні членів уряду було подано 90 позовів. З тих, які вже розглянуті, 34 відхилили, а дев'ять - передали для попереднього розслідування. У позовах йдеться, що прем'єр і міністри не діяли так, як повинні були під час подібного роду лих.

Максимальне покарання за такі порушення складає два роки позбавлення волі і штраф у розмірі 30 тисяч євро.

Нагадаємо, 3 червня прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пішов у відставку.

Пізніше Еммануель Макрон призначив нового прем'єра Жана Кастекса.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ФранціярозслідуванняКоронавірус
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