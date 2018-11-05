Во Франции прошла церемония открытия торжества в честь столетия окончания Первой мировой

Фото: церемония открытия (twitter.com/rtlgrandest)

Президенты Франции и Германии открыли серию мероприятий посвященных юбилею

Во французком Страсбурге, 4 ноября 2018, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер посетили торжественный концерт, который приурочен к празднованию 100-летия окончания Первой мировой войны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

В Страсбургском соборе прошла первая серия памятных мероприятий, на которой исполнялись произведения немецкого композитора Бетховена и французского композитора Дебюсси.

Архиепископ Стасбурга Люк Равель заявил, что принятое участие глав обоих государств является глубоко символичным. Он считает, что Страсбургский собор является эпицентром всего плохого и хорошого, что произошло в Эльзасе, регион которого долгое время был разрываемый между Германией и Францией и стал "символом примирения бывших заклятых врагов".

Сообщается, что памятные мероприятия,, которые посвящены окончанию Первой мировой войны, будут проходить во Франции до 11 ноября, когда в Париже должна состоятся главная церемония, на которую приглашены лидеры более 60 государств.

Emmanuel Macron accueille le président allemand Frank Walter Steinmeier devant la cathédrale #Strasbourg pic.twitter.com/yjyo1IlhOV — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 4 листопада 2018 р.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает, что сможет встретиться с президентами РФ и США в Париже, где 10-11 ноября пройдут мероприятия по случаю столетия окончания Первой мировой войны.