У Франції пройшла церемонія відкриття торжества на честь сторіччя закінчення Першої світової

Фото: церемонія відкриття (twitter.com/rtlgrandest)

Президенти Франції і Німеччини відкрили серію заходів присвячених ювілею

У французькому Страсбурзі, 4 листопада 2018, президент Франції Емманюель Макрон і президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер відвідали урочистий концерт, який приурочений до святкування 100-річчя закінчення Першої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

У Страсбурзькому соборі пройшла перша серія пам'ятних заходів, на якій виконувалися твори німецького композитора Бетховена і французького композитора Дебюссі.

Архиєпископ Страсбургу Люк Равель заявив, що прийнята участь глав обох держав є глибоко символічним. Він вважає, що Страсбурзький собор є епіцентром усього поганого і хорошого, що сталося в Ельзасі, регіон якого довгий час був розривним між Німеччиною і Францією і став "символом примирення колишніх заклятих ворогів".

Повідомляється, що пам'ятні заходи, присвячені закінченню Першої світової війни, будуть проходити у Франції до 11 листопада, коли в Парижі має відбутися головна церемонія, на яку запрошені лідери понад 60 держав.

Emmanuel Macron accueille le président allemand Frank Walter Steinmeier devant la cathédrale #Strasbourg pic.twitter.com/yjyo1IlhOV — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) 4 листопада 2018 р.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган розраховує, що зможе зустрітися з президентами РФ і США в Парижі де 10-11 листопада пройдуть заходи з нагоди сторіччя закінчення Першої світової війни.