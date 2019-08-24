Во Франции произошли столкновения протестующих против саммита G7 с полицией

Во Франции в муниципалитете Юррюнь, в 20 километрах от Биаррица, в преддверии саммита "Большой семерки" (G7) в ночь на субботу, 24 августа, произошли столкновения протестующих против саммита с полицией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В результате столкновений четыре полицейских получили легкие ранения, задержаны десятки демонстрантов.

Как отмечает издание, активисты разбили лагерь на территории муниципалитета, 23 августа они попытались блокировать участок дороги, а позднее перекрыли путь в лагерь и возвели небольшие баррикады.

Полиция применила против протестующих резиновые пули.

В сам Биарриц демонстрантов не пускают, он охраняется, однако вокруг курортного города разбито уже несколько лагерей активистов - днем 24 августа планируется крупная акция против саммита "Большой семерки".

Французское правительство направило в регион около 13 тысяч сотрудников полиции для подавления возможных беспорядков во время саммита.

Напомним, министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что возвращение России в G7 возможно только после прекращения войны на Донбассе и возвращения Крыма.