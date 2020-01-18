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У Франції стався вибух в житловому будинку

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 11:59
У Франції стався вибух в житловому будинку
Ілюстративне фото (paris-normandie.fr)

Під час вибуху постраждали дві людини

У центрі французького міста Лімож (департамент Верхня В'єнна, південний захід країни) сильний вибух зруйнував в суботу житловий будинок. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на новинний телеканал BFMTV.

Згідно з першими даними, постраждали двоє людей. Повідомляється, що будівля повністю знищено, пошкоджено сусідні будинки. Передбачається, що стався вибух газу.

Постраждалі доставлені в лікарню, на думку лікарів, загрози їхньому життю немає. Навколо кварталу створена зона безпеки.

Нагадаємо, в ніч на 26 вересня у французькому місті Руан стався вибух на спеціалізованому хімічному заводі Lubrizol. Близько 2.50 ранку на заводі спалахнула пожежа, а незабаром після цього пішла серія вибухів. Близько 130 пожежників прибули на місце події.

Завод належить до категорії SEVESO, що означає, що він перебуває під особливим наглядом влади в зв'язку з наявністю потенційно небезпечних хімічних речовин. Lubrizol виробляє хімікати для транспортних, промислових і споживчих ринків.

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