UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Франции произошел сбой в информационной системе по выдаче санитарных пропусков

Автор: Дмитрий Кузнецов

Во Франции произошел сбой в системе выдачи санитарных пропусков, который помешал фармацевтам заверять тесты клиентов на антиген. Некоторые из них стали выдавать справки на бумаге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Как отмечает телеканал, "гигантский сбой" в системе произошел в пятницу. В результате около 12 тысяч фармацевтов не смогли заверять санитарные пропуска QR-кодом. Некоторые из них стали выдавать клиентам бумажные справки, которые считаются менее защищенным документом.

Эксперты полагают, что причиной сбоя стала перегрузка серверов, из-за стремления французов отправиться на отдых в выходные. Без санитарного пропуска невозможно купить билет на поезд и самолет, посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты.

Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.

Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияКарантинКоронавирус