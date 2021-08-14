Во Франции произошел сбой в информационной системе по выдаче санитарных пропусков

Во Франции произошел сбой в системе выдачи санитарных пропусков, который помешал фармацевтам заверять тесты клиентов на антиген. Некоторые из них стали выдавать справки на бумаге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
Как отмечает телеканал, "гигантский сбой" в системе произошел в пятницу. В результате около 12 тысяч фармацевтов не смогли заверять санитарные пропуска QR-кодом. Некоторые из них стали выдавать клиентам бумажные справки, которые считаются менее защищенным документом.
Эксперты полагают, что причиной сбоя стала перегрузка серверов, из-за стремления французов отправиться на отдых в выходные. Без санитарного пропуска невозможно купить билет на поезд и самолет, посетить рестораны и кафе, музеи, выставки, концерты.
Напомним, с 9 августа во Франции действуют обязательные санитарные пропуска для посещения общественных мест.
Отметим, их введение вызвало в стране масштабные протесты, в ходе которых есть пострадавшие и арестованные.