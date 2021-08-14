У Франції стався збій в інформаційній системі з видачі санітарних перепусток

У Франції стався збій в системі видачі санітарних перепусток, який завадив фармацевтам завіряти тести клієнтів на антиген. Деякі з них стали видавати довідки на папері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Як зазначає телеканал, "гігантський збій" в системі стався в п'ятницю. В результаті близько 12 тисяч фармацевтів не змогли завіряти санітарні перепустки QR-кодом. Деякі з них стали видавати клієнтам паперові довідки, які вважаються менш захищеним документом.

Експерти вважають, що причиною збою стало перевантаження серверів, через прагнення французів відправитися на відпочинок у вихідні. Без санітарного пропуску неможливо купити квиток на поїзд і літак, відвідати ресторани і кафе, музеї, виставки, концерти.