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У Франції стався збій в інформаційній системі з видачі санітарних перепусток

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції стався збій в системі видачі санітарних перепусток, який завадив фармацевтам завіряти тести клієнтів на антиген. Деякі з них стали видавати довідки на папері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як зазначає телеканал, "гігантський збій" в системі стався в п'ятницю. В результаті близько 12 тисяч фармацевтів не змогли завіряти санітарні перепустки QR-кодом. Деякі з них стали видавати клієнтам паперові довідки, які вважаються менш захищеним документом.

Експерти вважають, що причиною збою стало перевантаження серверів, через прагнення французів відправитися на відпочинок у вихідні. Без санітарного пропуску неможливо купити квиток на поїзд і літак, відвідати ресторани і кафе, музеї, виставки, концерти.

Нагадаємо, з 9 серпня у Франції діють обов'язкові санітарні перепустки для відвідування громадських місць.

Відзначимо, їх введення викликало в країні масштабні протести, в ході яких є постраждалі та заарештовані.

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