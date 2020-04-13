Во Франции продлили ограничения на передвижение по стране

Президент Франции Эммануэль Макрон продлил меры по ограничению передвижений по стране, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Le Figaro.

Так, ограничение на передвижение в стране были продлены до 11 апреля.

"Надежда возвращается, но в (регионе - ред.) Град-Эст, так же как и в Иль-де-Франс, госпитали переполнены. И потому мы должны продолжать наши усилия и применять правила. Поэтому меры по самой строгой изоляции сохранятся до понедельника, 11 мая", - сказал Макрон.

Он отметил, что "в ходе предстоящих четырех недель введенные властями меры должны сохраняться, не усиливаться и не ослабляться".

Напомним, во Франции от начала вспышки пандемии коронавируса умерли 14 тысяч 393 человека, из них 310 - за последние сутки. За все время 9 тыс. 253 человека умерли в больнице и 5 тыс. 140 человек в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях.

Кроме того, Макрон объявит о продлении карантина. Карантин и его меры будут продлены до 10 мая. Французская власть побаивается сценария второй волны из-за поспешного снятия ограничений, поэтому их будут отменять постепенно и только после стабилизации уровня распространения вируса.