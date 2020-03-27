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У Франції продовжили карантин ще на два тижні

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 18:52
У Франції продовжили карантин ще на два тижні
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вирішено продовжити до 15 квітня загальнонаціональний режим карантину для уповільнення поширення коронавірусу

У Франції продовжили карантин в країні ще на два тижні через пандемію коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Actu17.

Повідомляється, що прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп в п'ятницю оголосив про рішення продовжити до 15 квітня загальнонаціональний режим карантину для уповільнення поширення коронавірусу COVID-19.

Раніше повідомлялося, що карантин закінчиться 31 березня. Закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. Не працюють кафе, ресторани, кінотеатри.

Нагадаємо, Національні збори Франції схвалили у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає запровадження особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Раніше повідомлялося, президент Франції Емманюель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні" функції.

Як повідомляло РБК-Україна, в Італії за добу від коронавірусної інфекції померли 919 осіб. За словами комісара щодо надзвичайної ситуації в охороні здоров'я Доменіко Аркур, загальне число жертв вірусу досягло 9134. На даний момент коронавірусом інфіковані 66414 італійців, за добу цей показник виріс на 4401 випадку.

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