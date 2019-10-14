Во Франции призвали воспользоваться шансом достичь урегулирования на Донбассе

Сложившееся ситуация предоставляет шанс для достижения урегулирования в Украине, которым следует воспользоваться. Об этом сказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью, опубликованном на сайте газеты Le Figaro.

Он считает, что "сегодня существует реальное окно возможностей для урегулирования конфликта в Украине".

По его мнению, "этот шанс не появится, возможно, во второй раз и мы должны им воспользоваться".

Напомним, глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко представил своим европейским коллегами в Люксембурге "удовлетворительный план" урегулирования на Донбассе. Кроме того, она отметила, что Совет ЕС увидел "позитивное развитие" ситуации.

Добавим, что 14 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко принял участие в министерском заседании "Группы друзей Украины в ЕС" и обсудил с ними подготовку к нормандской встречи. По данным Пристайко, нормандскую встречу могут провести в ноябре. Главный вопрос - согласится ли на эту дату Россия.