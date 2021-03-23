Во Франции призвали Россию к конструктивному сотрудничеству в Нормандии и Минске

Министерство иностранных дел Франции считает, что Россия несет ответственность за конструктивное участие в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе. В МИД также призвали к урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что и РФ, и Украина изложили свои предложения в видении путей урегулирования ситуации на Донбассе.

"Все эти предложения внимательно и регулярно рассматриваются и обсуждаются в нормандском формате. Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения", - отметили во французском МИД.