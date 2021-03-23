Во Франции призвали Россию к конструктивному сотрудничеству в Нормандии и Минске
Министерство иностранных дел Франции считает, что Россия несет ответственность за конструктивное участие в нормандском формате и в Трехсторонней контактной группе. В МИД также призвали к урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом говорится в заявлении ведомства.
"Мы призываем все стороны полностью выполнить Минские договоренности и особо подчеркиваем ответственность России за конструктивное участие в нормандском формате и Трехсторонней контрактной группе для разрешения продолжающегося конфликта", - говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что и РФ, и Украина изложили свои предложения в видении путей урегулирования ситуации на Донбассе.
"Все эти предложения внимательно и регулярно рассматриваются и обсуждаются в нормандском формате. Франция и Германия работают ради сближения позиций сторон с учетом поиска взаимоприемлемого и компромиссного решения", - отметили во французском МИД.
Напомним, представитель России Дмитрий Козак предложил коллегам по "нормандской четверке" изменить принцип организации ее заседаний.
Также ранее сообщалось, что 18 марта нормандские советники провели новую встречу. Украина призвала вернуться к режиму "тишины".