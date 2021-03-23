У Франції закликали Росію до конструктивної співпраці у Нормандії і Мінську

Міністерство закордонних справ Франції вважає, що Росія несе відповідальність за конструктивну участь в нормандському форматі та в Тристоронній контактній групі. У МЗС також закликали до врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в заяві відомства.

"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати Мінські домовленості і особливо підкреслюємо відповідальність Росії за конструктивну участь в нормандському форматі та в Тристоронній контрактній групі для вирішення тривалого конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що і Росія, і Україна виклали свої пропозиції щодо бачення шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.

"Всі ці пропозиції уважно і регулярно розглядаються та обговорюються в нормандському форматі. Франція і Німеччина працюють заради зближення позицій сторін з урахуванням пошуку взаємоприйнятного і компромісного рішення", - зазначили у французькому МЗС.