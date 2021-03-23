ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції закликали Росію до конструктивної співпраці у Нормандії і Мінську

Новость на русском → Париж, Вівторок 23 березня 2021 20:58
У Франції закликали Росію до конструктивної співпраці у Нормандії і Мінську Фото: глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан (GettyImages)
Автор: Андрій Козловський

Міністерство закордонних справ Франції вважає, що Росія несе відповідальність за конструктивну участь в нормандському форматі та в Тристоронній контактній групі. У МЗС також закликали до врегулювання ситуації на Донбасі.

Про це йдеться в заяві відомства.

"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати Мінські домовленості і особливо підкреслюємо відповідальність Росії за конструктивну участь в нормандському форматі та в Тристоронній контрактній групі для вирішення тривалого конфлікту", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також зазначили, що і Росія, і Україна виклали свої пропозиції щодо бачення шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.

"Всі ці пропозиції уважно і регулярно розглядаються та обговорюються в нормандському форматі. Франція і Німеччина працюють заради зближення позицій сторін з урахуванням пошуку взаємоприйнятного і компромісного рішення", - зазначили у французькому МЗС.

Нагадаємо, представник Росії Дмитро Козак запропонував колегам по "нормандської четвірці" змінити принцип організації її засідань.

Також раніше повідомлялося, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Нормандський формат
NEWS
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
Кулеба: конфлікт на Донбасі можна завершити за тиждень, якщо погодиться Росія
DAILY
Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Фабрика правди. Як і для чого Україна створює Центр боротьби з фейками