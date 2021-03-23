У Франції закликали Росію до конструктивної співпраці у Нормандії і Мінську
Міністерство закордонних справ Франції вважає, що Росія несе відповідальність за конструктивну участь в нормандському форматі та в Тристоронній контактній групі. У МЗС також закликали до врегулювання ситуації на Донбасі.
Про це йдеться в заяві відомства.
"Ми закликаємо всі сторони повністю виконати Мінські домовленості і особливо підкреслюємо відповідальність Росії за конструктивну участь в нормандському форматі та в Тристоронній контрактній групі для вирішення тривалого конфлікту", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також зазначили, що і Росія, і Україна виклали свої пропозиції щодо бачення шляхів врегулювання ситуації на Донбасі.
"Всі ці пропозиції уважно і регулярно розглядаються та обговорюються в нормандському форматі. Франція і Німеччина працюють заради зближення позицій сторін з урахуванням пошуку взаємоприйнятного і компромісного рішення", - зазначили у французькому МЗС.
Нагадаємо, представник Росії Дмитро Козак запропонував колегам по "нормандської четвірці" змінити принцип організації її засідань.
Також раніше повідомлялося, що 18 березня нормандські радники провели нову зустріч. Україна закликала повернутися до режиму "тиші".