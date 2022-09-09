Во Франции призвали отменить таможенные льготы для курятины из Украины: в чем причина

Французские производители мясной продукции призвали ЕС отменить таможенные льготы для курятины из Украины в связи со скачком импорта мяса птицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В июне ЕС отменил таможенные пошлины и приостановил квоты на украинскую сельхозпродукцию. Срок действия этих льгот истекает в июне 2023 года.

Импорт курятины из Украины в ЕС во втором квартале возрос на 54% в годовом исчислении и достиг 52 тысяч тонн. По прогнозам, общий объем экспорта куриного мяса в страны ЕС за 2022 год составит 130-180 тысяч тонн. Согласно официальной статистике, Украина была третьим по величине экспортером мяса птицы в ЕС после Бразилии и Таиланда.

Французские производители возмущены тем, что львиная доля импортируемой в ЕС курятины произведена одной компанией – МХП. Они уверяют, что готовы помогать мелким фермерам, а не крупным холдингам.

В МХП отметили, что были вынуждены существенно сократить мощности по производству мяса птицы из-за потери ранее основных рынков Северной Африки и ряда азиатских стран.

В Европейской комиссии, которая курирует торговую политику ЕС, заявили, что Украина запросила продление полной либерализации торговли до 2024 года, хотя решение еще не принято.