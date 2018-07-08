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У Франції прийняли закон проти фейків та пропаганди

НовиниПолітика    08.07.2018 - 17:45
Фото: прапор Франції (pixabay.com)
Фото: прапор Франції (pixabay.com)

Закон дозволить кандидатам на виборах подати в суд з метою видалення суперечливих новинних повідомлень

Французький парламент схвалив закон про боротьбу з фейковими новинами, який дозволить судам вирішувати, чи є достовірними повідомлення, опубліковані в період виборів, чи вони повинні бути видалені. Про це повідомляє Politico.

Так, закон дозволить кандидатам на виборах подати в суд з метою видалення суперечливих новинних повідомлень в період виборів, а також змусить платформи, такі як Facebook і Twitter, розкрити джерело фінансування рекламного контенту.

"Я рада, що парламент прийняв збалансований і ефективний текст, який піднімає це питання до значних масштабів, текст, який стане цінним інструментом для кращого захисту нашої демократії", - сказала міністр культури Франсуаз Ніссен.

Як зазначається, члени центристської партії "Вперед, республіко!" президента Еммануеля Макрона, які мають абсолютну більшість в парламенті, підтримали законопроект разом з більшістю депутатів від центристських поміркованих демократів.

Депутат Жан-Люк Меланшон, лідер лівої партії виступив різко проти "закону, зробленого для того, щоб заборонити Russia Today i Sputnik".

Цей законопроект ще може бути оскаржений Конституційною Радою Франції у зв'язку з можливими порушеннями свободи слова.

Вища наглядова рада радіотелебачення отримає нові повноваження, як от можливість перешкоджати, призупиняти або припиняти трансляцію програм телеканалів, контрольованих іноземною країною. 

Нагадаємо, що Макрон назвав деякі російські ЗМІ "пропагандистськими агентствами".

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Теги публікації: Франція, пропаганда, фейк, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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