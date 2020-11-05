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Во Франции пригрозили Турции санкциями из-за высказываний Эрдогана

Автор: Игорь Литвиненко

Франция пригрозила санкциями Турции из-за высказываний турецкого президента Реджепа Эрдогана. Ранее Эрдоган обвинил президента Макрона в кампании ненависти против исламского народа, а также заявил о сомнениях в том, что французский лидер психически здоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире Europe 1.

"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти. Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию страны Европейского союза могут принять против Турции меры.

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"Есть средства давления, есть план возможных санкций", - добавил глава французского МИД.

Напомним, недавно Макрон предложил построить во Франции "просвещенный ислам" после жестокого убийства французского учителя религиозным фанатиком.

После этого, Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама. В ответ Франция отозвала своего посла из Турции.

Также РБК-Украина писало, что Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.

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