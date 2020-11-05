ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Во Франции пригрозили Турции санкциями из-за высказываний Эрдогана

Париж, Четверг 05 ноября 2020 13:05
Во Франции пригрозили Турции санкциями из-за высказываний Эрдогана
Фото: Жан-Ив Ле Дриан (twitter.com/leParisien)
Автор: Игорь Литвиненко

Франция пригрозила санкциями Турции из-за высказываний турецкого президента Реджепа Эрдогана. Ранее Эрдоган обвинил президента Макрона в кампании ненависти против исламского народа, а также заявил о сомнениях в том, что французский лидер психически здоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире Europe 1.

"Президент Эрдоган сейчас регулярно выступает с неприемлемыми заявлениями насилия, даже ненависти. Это направлено не только против Франции, существует полная европейская солидарность по этому вопросу, и мы очень твердо настаиваем, чтобы Турция отказалась от такой логики", - продолжил Ле Дриан.

По его словам, если турецкая сторона не изменит свою позицию страны Европейского союза могут принять против Турции меры.

"Есть средства давления, есть план возможных санкций", - добавил глава французского МИД.

Напомним, недавно Макрон предложил построить во Франции "просвещенный ислам" после жестокого убийства французского учителя религиозным фанатиком.

После этого, Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама. В ответ Франция отозвала своего посла из Турции.

Также РБК-Украина писало, что Эрдоган призвал сограждан бойкотировать французские товары.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ФранцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль МакронСанкции

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь