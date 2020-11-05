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У Франції пригрозили Туреччині санкціями через висловлювання Ердогана

Париж, Четвер 05 листопада 2020 13:05
У Франції пригрозили Туреччині санкціями через висловлювання Ердогана
Фото: Жан-Ів Ле Дріан (twitter.com/leParisien)
Автор: Игорь Литвиненко

Франція пригрозила санкціями Туреччині через висловлювання турецького президента Реджепа Ердогана. Раніше Ердоган звинуватив президента Макрона в кампанії ненависті проти ісламського народу, а також заявив про сумніви в тому, що французький лідер психічно здоровий.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в ефірі Europe 1.

"Президент Ердоган зараз регулярно виступає з неприйнятними заявами насильства, навіть ненависті. Це спрямовано не тільки проти Франції, існує повна європейська солідарність з цього питання, і ми дуже твердо наполягаємо, щоб Туреччина відмовилася від такої логіки", - продовжив Ле Дріан.

За його словами, якщо турецька сторона не змінить свою позицію країни Європейського союзу можуть прийняти проти Туреччини заходи.

"Є засоби тиску, є план можливих санкцій", - додав глава французького МЗС.

Нагадаємо, нещодавно Макрон запропонував побудувати у Франції "освічений іслам" після жорстокого вбивства французького вчителя релігійним фанатиком.

Після цього, Ердоган порадив Макрону "лікувати психіку" через його заяви щодо ісламу. У відповідь Франція відкликала свого посла з Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що Ердоган закликав співгромадян бойкотувати французькі товари.

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Новини України Політика ФранціяРеджеп Тайіп ЕрдоганЕммануель МакронСанкції

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