Во Франции предлагают налоговые льготы в 1500 евро за прием беженцев

Фото: мигранты (из открытых источников)

Эта поправка была одобрена депутатами правящей парламентской фракции "Вперед, республика!"

Французские домохозяйства смогут требовать налоговые льготы, если они приютят у себя беженцев. Такой законопроект в первом чтении принял парламент Франции, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Times.

Как сообщается, депутаты проголосовали за то, чтобы позволить семьям высчитывать до 1500 евро (или 5 евро в день) из своего годового налога на прибыль, если они забрали беженца в свой дом.

Эта поправка была одобрена депутатами правящей парламентской фракции "Вперед, республика!". Хотя не все депутаты партии Еммануэля Макрона поддержали такое решение, опасаясь, что оно может открыть путь к массовому налоговому мошенничеству.

В правительстве Франции заявили, что надеются убедить депутатов отклонить законопроект, когда он вернется ко второму чтению.

В прошлом году Франция получила 100 412 заявок на получение убежища, что на 17% больше, чем в 2016 году. Чиновники говорят, что в этом году показатель возрастет на 16%, а правительство пытается найти жилье для беженцев.

Ранее сообщалось, парламент Франции принял закон о предоставлении убежища и иммиграции, который ускоряет процедуру предоставления убежища путем сокращения максимального времени обработки заявлений до 90 дней после въезда во Францию.