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У Франції поліція застосувала газ проти демонстрантів

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 19:34
У Франції поліція застосувала газ проти демонстрантів
Фото: протести у Парижі (twitter.com / prefpolice)

Силовики затримали понад 30 демонстрантів

У Франції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів, які вийшли на вулиці Парижу через незадоволення пенсійною реформою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM.

Як повідомляється, на бульварі Рішар-Ленуар частина колони протестувальників відхилилася від узгодженого з місцевою владою маршруту, при цьому деякі демонстранти почали підпалювати смітники та викинуті новорічні ялинки.

Зазначається, що для того, щоб вгамувати радикально налаштованих протестувальників, правоохоронці застосували сльозогінний газ, після чого здійснили затримання. Загалом було затримано 33 учасників антиурядової демонстрації.

Найближчим часом колона з майже 2 тисяч протестувальників, повинна дійти до кінцевої точки 10-кілометрового маршруту маршу - Ліонського вокзалу. Зараз маніфестанти дійшли до площі Бастилії. Ситуація на площі спокійна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон був змушений покинути паризький театр, куди намагалися прорватися протестувальники проти пенсійної реформи. Макрон разом зі своєю дружиною Бріжит Макрон відвідав театр Буф-дю-Нор в Парижі. Протестувальники спробували зайти всередину театру, проте сили правопорядку відтіснили їх.

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