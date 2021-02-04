У Франції поки не бачать необхідності в новому локдауні

Фото: Жан Кастекс (facebook com JCastexPM)

У Франції не бачать необхідності в поверненні локдауну зараз. Але посилення карантину в разі погіршення ситуації завжди можливе.

Про це заявив прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс, повідомляє Reuters.

Він зазначив, що приріст нових випадків зараження суттєво не збільшився за останні два тижні, а тому зараз потрібно дотримуватися наявних обмежень. І пом'якшувати їх також не можна.

"Нам потрібно залишатися з тими обмеженнями, що вже є. Поточна ситуація не виправдала б введення нового локдауну", - сказав Кастекс.

В будні дні у Франції зараз фіксують за 20-25 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. У країні діє комендантська година, що передбачає заборону перебування на вулиці з 18:00 і до ранку. Закриті більшість закладів, де можливі скупчення людей.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що карантин в Україні буде продовжено мінімум до 30 квітня 2020 року. Проте, швидше за все, це не кінцева дата.

Вчора повідомлялося, що уряд Кіпру прийняло рішення ввести обов'язкову самоізоляцію для всіх прибувають в країну. Обмеження почне діяти з 6 лютого.