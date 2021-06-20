Во Франции отменили комендантский час
Фото: во Франции отменили комендантский час (Getty Images)
В воскресенье, 20 июня, во Франции отменили действие комендантского часа. Он действовал в стране с октября прошлого года.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Изначально жителям Франции было запрещено выходить из дома с 18:00, а в последние месяцы - с 23:00.
За последний месяц во Франции существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом. За неделю показатель новых случаев заражения упал до примерно 40 случаев на сто тысяч жителей.
Напомним, в конце апреля президент Франции Эмануэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.