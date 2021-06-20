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Во Франции отменили комендантский час

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Париж, Воскресенье 20 июня 2021 18:06
Во Франции отменили комендантский час Фото: во Франции отменили комендантский час (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 20 июня, во Франции отменили действие комендантского часа. Он действовал в стране с октября прошлого года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Изначально жителям Франции было запрещено выходить из дома с 18:00, а в последние месяцы - с 23:00.

За последний месяц во Франции существенно снизился уровень заболеваемости коронавирусом. За неделю показатель новых случаев заражения упал до примерно 40 случаев на сто тысяч жителей.

Напомним, в конце апреля президент Франции Эмануэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.

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Франция комендантский час Карантин Коронавирус
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