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У Франції скасували комендантську годину

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Париж, Неділя 20 червня 2021 18:06
У Франції скасували комендантську годину Фото: у Франції скасували комендантську годину (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 20 червня, у Франції скасували дію комендантської години. Він діяв в країні з жовтня минулого року.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Спочатку жителям Франції було заборонено виходити з дому з 18:00, а в останні місяці - з 23:00.

За останній місяць у Франції істотно знизився рівень захворюваності коронавірусом. За тиждень показник нових випадків зараження впав до приблизно 40 випадків на сто тисяч жителів.

Нагадаємо, наприкінці квітня президент Франції Емануель Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину планувалося повністю скасувати 30 Червня.

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Франція комендантский час Карантин Коронавірус
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