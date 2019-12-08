Во Франции отменили большинство поездов из-за забастовки

Сегодня, 8 декабря, во Франции отменили большинство железнодорожных рейсов в связи с общенациональной забастовкой против предложенной правительством пенсионной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу Национального общества железных дорог (SNCF) в Twitter.

Как сообщили в SNCF, сегодня во Франции будет курсировать только один из шести высокоскоростных поездов, лишь одна из шести пригородных электричек и два из 10 региональных поездов.

Кроме того, сегодня были отменены три из 5 международных рейсов Eurostar и два из трех поездов Thalys, курсирующих между Францией и Швейцарией, Испанией, Италией, Германией.

Также из-за забастовки была сильна нарушена работа парижского метрополитена. В воскресенье были закрыты 14 из 16 линий парижского метро. Наблюдаются задержки в работе автобусов и трамваев.

Напомним, 5 декабря, в начались масштабные забастовки во многих городах Франции, среди которых Париж, Лион, Марсель, Нант. Всего планируется около 250 акций протестов. Демонстранты выступают против политики президента Эммануэля Макрона относительно пенсионной реформы.

В тот же день в Нанте правоохранители применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов. В Нанте произошли столкновения между полицией и радикальной группировкой Black Blocs. А в Париже во время протестов полиция задержала более 60 человек.