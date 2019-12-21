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У Франції оштрафували Google на 150 млн євро

Новини » Телеком & IT     21.12.2019 - 09:19
У Франції оштрафували Google на 150 млн євро
Ілюстративне фото (flickr.com/Robert Scoble)

Компанія Google оскаржуватиме рішення

Антимонопольна служба Франції наклала штраф на американську компанію Google у розмірі 150 мільйонів євро за зловживання домінуючою позицією на ринку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Le Monde.

Як повідомили у французькому регуляторі, правила рекламної платформи Google Ads застосовуються "випадковим чином", а її адміністратори без наявної причини видаляють акаунти користувачів.

Розслідування діяльності Google почалося після того, як в 2015 році було заблоковано акаунт французької газети GibMedia. Газета визнала себе постраждалою, адже видалення її профілю надало конкурентам вигідніше положення.

Французька антимонопольна служба звинувачує Google в тому, що компанія змінювала угоду користувача, але не повідомляла про це клієнтам. В результаті цього рекламодавці порушували правила користування, не здогадуючись про це, та були заблоковані.

У компанії Google заявили, що будуть оскаржувати ріщення французького регулятора.

Нагадаємо, у жовтні орган із захисту даних Туреччини оштрафував американську компанію Google на 280 тисяч доларів за порушення законодавства країни щодо особистих даних. У Туреччині виявили витік даних понад 280 тисяч користувачів Google.

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