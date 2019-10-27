Во Франции обнаружили 8 обмороженных мигрантов в холодильной фуре

Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из них - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Сообщается, что таможенная служба обнаружила нелегалов при досмотре в порту Кале, когда фура погружалась на паром, следовавший в Великобританию. В связи с инцидентом французская полиция арестовала двоих водителей из Румынии.

Температура в холодильной камере составляла -7 градусов. Мигранты получили легкое обморожение и были доставлены в больницу. Voix du Nord сообщает, что в грузовике находилось двое маленьких детей.

Напомним, ранее в Англии нашли грузовик с 39 трупами, включая тело подростка. Погибшие были гражданами Китая. По данным британских СМИ, температура в контейнере была -25 градусов по Цельсию. Людям не хватало воздуха. Медики выносили уже окоченевшие тела жертв контрабандистов.

Полиция Ирландии задержала пятого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек. Водителю грузовика, в котором нашли 39 погибших человек, сообщили о подозрении в непредумышленном убийстве.