У Франції в новорічну ніч спалили майже 900 автомобілів
У новорічну ніч у Франції спалили понад 870 автомобілів. Поліція затримала понад 440 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Depeche.
Як повідомили виданню в Міністерстві внутрішніх справ Франції, в ніч на 1 січня 2022 року хулігани спалили 874 автомобілі. Співробітники поліції і жандармерії затримали 441 людину, які підозрюються в причетності до підпалів. З них 381 заарештований.
Глава МВС Франції Жеральд Дарманен зазначив, що кількість спалених автомобілів в новорічну ніч знижується. За його словами, в 2019 році на Новий рік було спалено понад 1,3 тисячі машин. Тоді заарештували 376 осіб.
Зазначимо, у Франції жителі бідних кварталів нерідко спалюють автомобілі. При цьому число підпалюваних машин зростає саме в новорічну ніч.
New Years in Mulhouse, France...— Amy Mek (@AmyMek) January 1, 2021
"Enrichers" attack law enforcement and firefighters, burn cars and set off molotov cocktails...
Meanwhile, french citizens remain prisoners in their homes... pic.twitter.com/rQs9w8Vh4D