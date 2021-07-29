Во Франции непривитых школьников не будут пускать на занятия, но в отдельных случаях

Власти Франции опубликовали новый протокол COVID-19 на учебный год. Согласно которому, невакцинированные дети не смогут посещать занятия, если в классе будет выявлен случай коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Если случаи COVID-19 будут выявлены в классах, то только вакцинированным детям будет разрешено продолжить очное обучение, в то время как непривитые должны будут учиться дистанционно в течение семи дней",- говорится в сообщении.

Отмечено, что ученики начальных классов, где детям еще рано проходить COVID-вакцинацию, будут все оставаться дома в случае выявленного заражения.

Министерство образования Франции заявило, что в случае необходимости могут быть приняты новые ограничения в зависимости от общей эпидемиологической ситуации в стране.