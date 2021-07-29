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У Франції нещеплених школярів не пускатимуть на заняття, але в окремих випадках

Автор: Марія Кучерявець

Влада Франції опублікувала новий протокол COVID-19 на навчальний рік. Згідно з яким, невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття, якщо у класі буде виявлено випадок коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Якщо випадки COVID-19 будуть виявлені в класах, то лише вакцинованим дітям буде дозволено продовжити очне навчання, в той час, як нещеплені повинні будуть навчатися дистанційно протягом семи днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що учні початкових класів, де діти ще замалі для COVID-вакцинації, будуть залишатися вдома всім класом у випадку виявленого зараження.

Міністерство освіти Франції заявило, що у разі необхідності можуть бути прийняті нові обмеження в залежності від загальної епідеміологічної ситуації у країні.

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Франція