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Во Франции непривитых школьников не будут пускать на занятия, но в отдельных случаях

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Франция, Четверг 29 июля 2021 16:15
Во Франции непривитых школьников не будут пускать на занятия, но в отдельных случаях Фото: непривитых учеников во Франции не будут пускать в школу в отдельных случаях (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Власти Франции опубликовали новый протокол COVID-19 на учебный год. Согласно которому, невакцинированные дети не смогут посещать занятия, если в классе будет выявлен случай коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

"Если случаи COVID-19 будут выявлены в классах, то только вакцинированным детям будет разрешено продолжить очное обучение, в то время как непривитые должны будут учиться дистанционно в течение семи дней",- говорится в сообщении.

Отмечено, что ученики начальных классов, где детям еще рано проходить COVID-вакцинацию, будут все оставаться дома в случае выявленного заражения.

Министерство образования Франции заявило, что в случае необходимости могут быть приняты новые ограничения в зависимости от общей эпидемиологической ситуации в стране.

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