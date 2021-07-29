ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції нещеплених школярів не пускатимуть на заняття, але в окремих випадках

Новость на русском →
Франція, Четвер 29 липня 2021 16:15
У Франції нещеплених школярів не пускатимуть на заняття, але в окремих випадках Фото: нещеплених учнів у Франції не пускатимуть до школи в окремих випадках (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Франції опублікувала новий протокол COVID-19 на навчальний рік. Згідно з яким, невакциновані діти не зможуть відвідувати заняття, якщо у класі буде виявлено випадок коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

"Якщо випадки COVID-19 будуть виявлені в класах, то лише вакцинованим дітям буде дозволено продовжити очне навчання, в той час, як нещеплені повинні будуть навчатися дистанційно протягом семи днів", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що учні початкових класів, де діти ще замалі для COVID-вакцинації, будуть залишатися вдома всім класом у випадку виявленого зараження.

Міністерство освіти Франції заявило, що у разі необхідності можуть бути прийняті нові обмеження в залежності від загальної епідеміологічної ситуації у країні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція
NEWS
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
В Україні оголошено штормове попередження на завтра: де будуть грози
DAILY
Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Інструкція до держави. Навіщо Конституцію весь час змінюють і що з нею знову не так