У Франції невідомий протаранив двері мечеті

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Франції, в місті Лілль, невідомий протаранив двері мечеті, а потім зник. Про це повідомили в місцевій префектурі, передає France 3.

Повідомляється, що мова йде про мечеті аль-Віфак. В результаті події ніхто не постраждав. Поліція на даний момент шукає підозрюваного.

Видання зазначає, що водій керував машиною Mercedes, і поліція встановила його особу. За даними порталу, він з країни Магрибу та був раніше судимий. Його мотиви невідомі.

Нагадаємо, у в'язниці комуни Салон-де-Прованс 25-річний в'язень взяв в заручники медсестру. Як наголошується, укладений здався поліції через три години. Медсестра, яка працює в психіатричному відділенні, залишилася без ушкоджень.