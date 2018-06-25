Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.31
Курс доллара
Покупка 25.98
Продажа 26.31
Межбанк ASK 26.2
Межбанк BID 26.18
НБУ 2623.89
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.81
Курс евро
Покупка 30.11
Продажа 30.81
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.57
НБУ 3056.31
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.28
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Франции неизвестный открыл стрельбу по прохожим, четверо раненых

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 16:47
Фото: стрельба во Франции (twitter.com/RDEHULLESSEN)
Фото: стрельба во Франции (twitter.com/RDEHULLESSEN)

В результате стрельбы во Франции дин из пострадавших находится в критическом состоянии

На юге Франции в городе Монпелье неизвестный открыл стрельбу из автомобиля. В результате происшествия ранены четверо человек, передает телеканал BFM.

Сообщается, что один из пострадавших, молодой человек в возрасте 20 лет, находится в критическом состоянии. Его госпитализировали в больницу университета Монпелье. По информации  издания, он "находится между жизнью и смертью".

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Пока известно, что молодой человек во время нападения стоял на трамвайной остановке.

 

Фото: стрельба во Франции (twitter.com/RDEHULLESSEN)

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов стрелка уже задержали. В настоящее время район Моссон, где произошла стрельба, оцеплен полицией.

Напомним, прокуратура Киева объявила подозрение владельцу кафе, который застрелил посетителя и поранил еще одного. Инцидент произошел около 11 часов вечера 23 июня в Оболонском районе столицы.

В центре Золотоноши произошла стрельба В Харькове мужчина расстрелял семью
Теги публикации: Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Долбаная штирлициада": Бабченко пожаловался на жизнь в "бункере" после покушения
Квартира за тысячу долларов: как в Украине живут города-призраки
"Алиби" возвращаются: сестры Завальские сделали неожиданное заявление
"На душе светло": Ани Лорак поделилась теплыми впечатлениями от Киева
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь