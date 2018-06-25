Во Франции неизвестный открыл стрельбу по прохожим, четверо раненых

В результате стрельбы во Франции дин из пострадавших находится в критическом состоянии

На юге Франции в городе Монпелье неизвестный открыл стрельбу из автомобиля. В результате происшествия ранены четверо человек, передает телеканал BFM.

Сообщается, что один из пострадавших, молодой человек в возрасте 20 лет, находится в критическом состоянии. Его госпитализировали в больницу университета Монпелье. По информации издания, он "находится между жизнью и смертью".

Инцидент произошел в 13:30 по местному времени. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Пока известно, что молодой человек во время нападения стоял на трамвайной остановке.

Фото: стрельба во Франции (twitter.com/RDEHULLESSEN)

По информации телеканала, сотрудники правоохранительных органов стрелка уже задержали. В настоящее время район Моссон, где произошла стрельба, оцеплен полицией.

Напомним, прокуратура Киева объявила подозрение владельцу кафе, который застрелил посетителя и поранил еще одного. Инцидент произошел около 11 часов вечера 23 июня в Оболонском районе столицы.