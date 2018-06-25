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У Франції невідомий відкрив стрілянину по перехожих, четверо поранених

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 16:47
Фото: стрілянина у Франції (twitter.com/RDEHULLESSEN)
Фото: стрілянина у Франції (twitter.com/RDEHULLESSEN)

В результаті стрілянини у Франції один з постраждалих знаходиться у критичному стані

На півдні Франції у місті Монпельє невідомий відкрив стрілянину з автомобіля. В результаті події поранено четверо осіб, передає телеканал BFM.

Повідомляється, що один з потерпілих, молодий чоловік у віці 20 років, знаходиться в критичному стані. Його госпіталізували в лікарню університету Монпельє. За інформацією видання, він "знаходиться між життям і смертю".

Інцидент стався о 13:30 за місцевим часом. Поліція встановлює обставини події. Поки відомо, що молодий чоловік під час нападу стояв на трамвайній зупинці.

 

Фото: стрілянина у Франції (twitter.com/RDEHULLESSEN)

За інформацією телеканалу, співробітники правоохоронних органів стрілка вже затримали. В даний час район Моссон, де сталася стрілянина, оточений поліцією.

Нагадаємо, прокуратура Києва оголосила підозра власнику кафе, який застрелив відвідувача і поранив ще одного. Інцидент стався близько 11 години вечора 23 червня в Оболонському районі столиці.

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Теги публікації: Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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