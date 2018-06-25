У Франції невідомий відкрив стрілянину по перехожих, четверо поранених

В результаті стрілянини у Франції один з постраждалих знаходиться у критичному стані

На півдні Франції у місті Монпельє невідомий відкрив стрілянину з автомобіля. В результаті події поранено четверо осіб, передає телеканал BFM.

Повідомляється, що один з потерпілих, молодий чоловік у віці 20 років, знаходиться в критичному стані. Його госпіталізували в лікарню університету Монпельє. За інформацією видання, він "знаходиться між життям і смертю".

Інцидент стався о 13:30 за місцевим часом. Поліція встановлює обставини події. Поки відомо, що молодий чоловік під час нападу стояв на трамвайній зупинці.

Фото: стрілянина у Франції (twitter.com/RDEHULLESSEN)

За інформацією телеканалу, співробітники правоохоронних органів стрілка вже затримали. В даний час район Моссон, де сталася стрілянина, оточений поліцією.

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