Прокуратура Киева объявила подозрение владельцу кафе, который застрелил посетителя

Инцидент произошел около 11 часов вечера 23 июня в Оболонском районе столицы

Прокуратура города Киева объявила подозрение владельцу кафе, который застрелил посетителя и поранил еще одного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Директору кафе сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому лицу), ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное противоправное причинение смерти двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

Так, инцидент произошел около 11 часов вечера 23 июня в Оболонском районе столицы.

Между двумя мужчинами, которые отдыхали в кафе, и подозреваемым возник конфликт, во время которого последний взял пистолет и произвел восемь выстрелов в сторону обидчиков. В результате стрельбы один из посетителей, 29-летний житель Запорожья, погиб на месте. Его товарищ с телесными повреждениями в виде проникающего огнестрельного ранения груди был доставлен в больницу.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесення залога.