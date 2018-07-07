Во Франции назвали наиболее вероятную причину крушения самолета EgyptAir в 2016

Французские следователи считают, что в кабине А320 начался пожар, который охватил весь самолет

Расследование крушения в 2016 году самолета А320 авиакомпании EgyptAir, следовавшего из Парижа в Каир, показало наиболее вероятной причиной катастрофы пожар на борту. Об этом сообщило Французское бюро по расследованиям авиакатастроф (BEA), передает Europe 1.

В BEA считают, что в кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привел к потере контроля над судном.

Отметим, выводы французских расследователей противоречат сообщениям правоохранителей в 2016 году о том, что на обломках разбившегося в мае в Средиземном море самолета A320 авиакомпании EgyptAir были найдены следы тротила.

В то же время у сотрудников Института криминальных исследований Франции не было возможности провести более глубокую экспертизу, поскольку судебные власти Египта не допускали французских следователей к более детальному изучению обломков.

Напомним, 19 мая 2016 года самолет A320, летящий из Парижа в Каир, исчез с радаров, его обломки были обнаружены спустя несколько дней в Средиземном море. Жертвами катастрофы стали 66 человек, в том числе 15 граждан Франции и 40 египтян.