Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.38
Курс доллара
Покупка 26.09
Продажа 26.38
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.31
НБУ 2631.6
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.92
Курс евро
Покупка 30.23
Продажа 30.92
Межбанк ASK 30.95
Межбанк BID 30.93
НБУ 3085.28
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.28
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.28
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Во Франции назвали наиболее вероятную причину крушения самолета EgyptAir в 2016

НовостиПроисшествия    07.07.2018 - 02:21
Фото: самолет EgyptAir (airlinegeeks.com)
Фото: самолет EgyptAir (airlinegeeks.com)

Французские следователи считают, что в кабине А320 начался пожар, который охватил весь самолет

Расследование крушения в 2016 году самолета А320 авиакомпании EgyptAir, следовавшего из Парижа в Каир, показало наиболее вероятной причиной катастрофы пожар на борту. Об этом сообщило Французское бюро по расследованиям авиакатастроф (BEA), передает Europe 1.

В BEA считают, что в кабине лайнера начался пожар, который охватил весь самолет и привел к потере контроля над судном.

Отметим, выводы французских расследователей противоречат сообщениям правоохранителей в 2016 году о том, что на обломках разбившегося в мае в Средиземном море самолета A320 авиакомпании EgyptAir были найдены следы тротила.

В то же время у сотрудников Института криминальных исследований Франции не было возможности провести более глубокую экспертизу, поскольку судебные власти Египта не допускали французских следователей к более детальному изучению обломков.

Напомним, 19 мая 2016 года самолет A320, летящий из Парижа в Каир, исчез с радаров, его обломки были обнаружены спустя несколько дней в Средиземном море. Жертвами катастрофы стали 66 человек, в том числе 15 граждан Франции и 40 египтян.

В Польше разбился боевой истребитель МиГ-29 В Индонезии в результате крушения парома погибли почти 30 человек
Теги публикации: Франция, крушение, EgyptAir Airbus A320  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь