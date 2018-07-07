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Інтерв'ю

У Франції назвали найімовірнішу причину катастрофи літака EgyptAir у 2016

НовиниНадзвичайні події    07.07.2018 - 02:21
Фото: літак EgyptAir (airlinegeeks.com)
Фото: літак EgyptAir (airlinegeeks.com)

Французькі слідчі вважають, що в кабіні А320 почалася пожежа, яка охопила весь літак

Розслідування катастрофи в 2016 році літака А320 авіакомпанії EgyptAir, що прямував з Парижа до Каїра, показало, що найбільш імовірною причиною є пожежа на борту. Про це повідомило Французьке бюро розслідування авіакатастроф (BEA), передає Europe 1.

У BEA вважають, що в кабіні лайнера почалася пожежа, яка охопила весь літак і призвела до втрати контролю над судном.

Зазначимо, висновки французьких розслідувачів суперечать повідомленнями правоохоронців у 2016 році про те, що на уламках літака A320 авіакомпанії EgyptAir, який розбився в травні в Середземному морі, були знайдені сліди тротилу.

Водночас у працівників Інституту кримінальних досліджень Франції не було можливості провести більш глибоку експертизу, оскільки судова влада Єгипту не допускала французьких слідчих до більш детального вивчення уламків.

Нагадаємо, 19 травня 2016 року літак A320, що летів із Парижу в Каїр, зник з радарів, його уламки були виявлені через кілька днів у Середземному морі. Жертвами катастрофи стали 66 осіб, у тому числі 15 громадян Франції та 40 єгиптян.

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Теги публікації: Франція, катастрофа, EgyptAir Airbus A320  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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