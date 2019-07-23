Во Франции нашли пропавшую 50 лет назад подводную лодку

На юге Франции у берегов Тулона специалисты нашли обломки пропавшей в 1968 году подводной лодки La Minerve во время спецоперации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что специалисты американского судна Seabed Constructor посредством использования современных технологий обнаружили обломки французской подводной лодки La Minerve, которая 50 лет назад при загадочных обстоятельствах исчезла в средиземноморских водах.

"Международная поисковая операция является успехом, облегчением и техническим достижением. В море на расстоянии 45 километров от Тулона, на юге Франции лежит лодка на глубине 2370 метров", - заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.

Из-за того, что нет шансов, что внутри обломков лодки могут быть обнаружены останки тел погибшего экипажа, их не станут поднимать на поверхность.

По предварительной информации, подводная лодка La Minerve находилась в море в связи с учебным заданием с 52 членами экипажа на борту. Катастрофа произошла 27 января 1968 года. Несмотря на то, что сразу же были начаты поисково-спасательные работы, лодку тогда так и не удалось найти. Причины аварии также достоверно не были установлены.

Напомним, океанский украинский траулер, на котором несколько дней бушевал пожар, затонул в понедельник ночью возле мавританского порта Нуадибу. По данным капитана, судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 метров. Достоверно известно о гибели двоих моряков.