Во Франции намерены судить экс-премьера Франсуа Фийона

Фото: Франсуа Фийон (facebook.com/FrancoisFillon)

Его обвиняют в растрате государственных средств

Во Франции бывший кандидат в президенты Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа могут предстать перед судом по обвинению в растрате государственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Официальное расследование аферы с фиктивным наймом на работу жены политика началось в середине марта 2017 года. В частности, в январе французская газета Le Canard Enchaine сообщила, что Фийон, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил жену на должность своего помощника. В результате Пенелопа Фийон как сотрудница аппарата парламента за несколько лет получила около 800 тысяч евро, не выполняя при этом, как утверждает следствие, никакой работы.

Кроме того, жена политика работала в литературном журнале La Revue des Deux Mondes, который принадлежал одному из друзей Фийона. Предположительно, на этой работе супруга кандидата в президенты либо ничего не делала, либо выполняла символическую работу.

Отметим, что Фийон был премьр-министром при президенте Николя Саркози (2017-2012)

Напомним, бывший президент Франции Николя Саркози проиграл еще одну апелляцию по "делу Bygmalion", где его обвиняют в незаконном превышении максимально допустимых расходов на президентскую кампанию 2012 года.

Экс-президента Франции обвиняют в том, что в 2014 году он через своего адвоката пытался подкупить помощника генерального прокурора в кассационном суде Жильбера Азибера, обещая ему высокую должность в Монако. Таким образом экс-президент Франции якобы пытался узнать информацию, составляющую тайну следствия, в рамках расследования дела по поводу возможного незаконного финансирования его предвыборной кампании 2007 года со стороны владелицы многомиллиардных состояний, наследницы компании L'Oreal Лилиан Бетанкур. В 2013 году суд оправдал Саркози по обвинению в использовании денег миллиардерши.