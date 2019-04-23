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У Франції мають намір судити екс-прем'єра Франсуа Фійона

Новини » Суспільство    23.04.2019 - 21:04
У Франції мають намір судити екс-прем'єра Франсуа Фійона
Фото: Франсуа Фійон (facebook.com/FrancoisFillon)

Його звинувачують у розтраті державних коштів

У Франції колишній кандидат в президенти Франсуа Фійон і його дружина Пенелопа можуть постати перед судом за звинуваченням у розтраті державних коштів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Офіційне розслідування афери з фіктивним наймом на роботу дружини політика почалося в середині березня 2017 року. Зокрема, у січні французька газета Le Canard Enchaine повідомила, що Фійон, будучи депутатом парламенту, фіктивно влаштував дружину на посаду свого помічника. В результаті Пенелопа Фійон як співробітниця апарату парламенту за кілька років отримала близько 800 тисяч євро, не виконуючи при цьому, як стверджує слідство, ніякої роботи.

Крім того, дружина політика працювала в літературному журналі " La Revue des Deux Mondes, який належав одному з друзів Фійона. Ймовірно, на цій роботі дружина кандидата в президенти або нічого не робила, або виконувала символічну роботу.

Зазначимо, що Фійон був прем'єр-міністром при президентові Ніколя Саркозі (2017-2012)

Нагадаємо, колишній президент Франції Ніколя Саркозі програв ще одну апеляцію по "справі Bygmalion", де його звинувачують у незаконному перевищення максимально допустимих витрат на президентську кампанію 2012 року.

Екс-президента Франції звинувачують у тому, що в 2014 році він через свого адвоката намагався підкупити помічника генерального прокурора у касаційному суді Жильбера Азибера, обіцяючи йому високу посаду в Монако. Таким чином екс-президент Франції нібито намагався дізнатися інформацію, що становить таємницю слідства, в рамках розслідування справи з приводу можливого незаконного фінансування його передвиборної кампанії 2007 року з боку власниці багатомільярдних статків, спадкоємиці компанії L'L'oreal Ліліан Бетанкур. У 2013 році суд виправдав Саркозі за звинуваченням у використанні грошей мільярдерки.

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