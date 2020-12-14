Во Франции начинают первые кампании массового тестирования на коронавирус

Фото: коронавирус (freepik.com)

Сегодня, 14 декабря, во Франции начнутся первые кампании массового тестирования населения на коронавирус. Их проведут для того, чтобы выявить больше больных с легкими симптомами и выяснить, насколько много бессимптомных инфицированных.

Об этом сообщает BFMTV.

Как сообщается, для кампаний массового тестирования выбрали портовый город Гавр и муниципалитет Шарлевиль-Мезьер вблизи границы с Бельгией. Жителей этих городов приглашают добровольно прийти сдать тест на антитела или ПЦР.

Отмечается, что в Гавре будут действовать 70 пунктов тестирования, где будут работать 250 медиков. Они планируют бесплатно проверить 270 тысяч жителей на коронавирус в течение 5 дней.

В Шарлевиль-Мезьер, где проживает около 122 тысяч человек, в рамках кампании готовы делать до 2400 ПЦР-тестов за день.

Еще в двух муниципалитетах, Рубе и Сент-Этьен, кампания ожидается в январе.

Напомним, ранее правительство Польши рассматривало возможность проведения в стране массового тестирования на коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в Словакии массовое тестирование на коронавирус началось 31 октября. На коронавирус проверяли все население, старше 10 лет. В стране проживает около 5,5 миллиона граждан.