У французькому регіоні розпочалися протести після результатів першого туру президентських виборів

Фото: протест в Ренн (скріншот з відео)

У неділю ввечері кілька сотень людей вийшли на демонстрацію у французькому місті Ренн після оголошення результатів першого туру президентських виборів 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал BFM TV.