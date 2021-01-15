Во Франции начали расследовать против экс-президента Саркози за связи с РФ

Национальная финансовая прокуратура Франции начала предварительное расследование против бывшего французского президента Николя Саркози. Его подозреваются в "торговле влиянием" в интересах российской страховой компании "РЕСО-Гарантия".

Об этом сообщает Mediapart.

Саркози в 2019 году подписал контракт на оказание консультационных услуг с российской страховой компанией. По контракту экс-президент Франции должен был получить 3 миллиона евро. Первую выплату в 500 тысяч евро он получил в начале 2020 года.

"Правосудие намерено выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности от имени российских олигархов", - говорится в сообщении.

Страховая группа "РЕСО-Гарантия" была основана в 1991 году, и является одним из лидеров на российском рынке страхования. Компания принадлежит миллиардерам и братьям Сергею и Николаю Саркисовым. Они подтвердили, что наняли Саркози в качестве "специального советника" и "председателя стратегического консультативного комитета правления".

Напомним, Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. После проигрыша Франсуа Олланду, он столкнулся с целым рядом обвинений, которые отвергает. В октябре 2019 года суд постановил начать слушания по делу о незаконном финансирование президентской кампании Саркози 2012 года.

Также Саркози подозревают в получение незаконных средств от режима бывшего ливийского диктатора Муамара Каддафи.

Кроме этого в декабре 2020 года прокуратура Франции запросила для Саркози четыре года лишения свободы из-за обвинений в коррупции и злоупотреблении положением.