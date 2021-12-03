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Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил мечем двух женщин-полицейских

Автор: Анна Полисученко

Во Франции мужчина в костюме ниндзя ранил мечем двух женщин-полицейских. Инцидент произошел 2 декабря во французском городе Шербург.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

По данным полиции, 36-летний мужчина в костюме ниндзя пытался угнать автомобиль, угрожая катаной. Однако попал в ДТП на угнанной машине, после чего и совершил нападение - пострадали две женщины-полицейские.

В нападавшего выстрелил третий правоохранитель. Злоумышленника задержали и госпитализировали.

Раненых полицейских также доставили в больницу. Женщины получили легкие травмы.

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Франция