У Франції чоловік у костюмі ніндзя поранив мечем двох жінок-поліцейських. Інцидент стався 2 грудня у французькому місті Шербург.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu .

За даними поліції, 36-річний чоловік у костюмі ніндзя намагався викрасти автомобіль, погрожуючи катаною. Однак потрапив у ДТП на викраденій машині , після чого і скоїв напад - постраждали дві жінки-поліцейські.

У нападника вистрілив третій правоохоронець. Зловмисника затримали та госпіталізували.

Поранених поліцейських також доставили в лікарню. Жінки отримали легкі травми.