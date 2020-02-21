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Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя

Новости » Общество     21.02.2020 - 17:50
Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя
Фото: автобус с эвакуированными из Уханя французами (twitter.com/InfosFrancaises)

Эвакуированных французов разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос

Во Франции туристы массово покидают курортный город Бранвиль в связи с эвакуацией людей из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Как сообщается, 21 февраля из Китая в парижский аэропорт имени Шарля де Голля прилетел самолет А380. На его борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран Европейского союза. При этом отмечается, что в пригороде Парижа на карантин остаются только граждане Франции, об остальных пассажирах самолета позаботятся власти их стран.

Отмечается, что эвакуированных французов разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 км от Парижа. Дома, где будут проживать эвакуированные, огородили металлическим забором.

Префект Кальвадоса объяснил, что такое решение было принято в связи с тем, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

На въезде в поселок, где будут находиться на карантине граждане Франции, установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Эвакуированных разместят на карантин в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

На сегодняшний день во Франции период школьных каникул, однако из-за сообщения о приезде эвакуированных многие семьи покидают поселок.

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", - рассказал турист.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства.

"У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал местный житель.

Однако другие не скрывают своей озабоченности и заявляют, что не очень довольны тем, что эвакуированные из Уханя французы будут проживать в Бранвиле.

"Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих", - заявил местный житель.

Напомним, 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.

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Новости Украины Франциявирусэвакуация
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