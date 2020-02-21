Во Франции массово покидают курорт в связи с эвакуацией людей из Уханя

Фото: автобус с эвакуированными из Уханя французами (twitter.com/InfosFrancaises)

Эвакуированных французов разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос

Во Франции туристы массово покидают курортный город Бранвиль в связи с эвакуацией людей из Уханя. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Info.

Как сообщается, 21 февраля из Китая в парижский аэропорт имени Шарля де Голля прилетел самолет А380. На его борту находились 28 французов и 36 граждан из других стран Европейского союза. При этом отмечается, что в пригороде Парижа на карантин остаются только граждане Франции, об остальных пассажирах самолета позаботятся власти их стран.

Отмечается, что эвакуированных французов разместят в курортном поселке Бранвиль в департаменте Кальвадос, примерно в 180 км от Парижа. Дома, где будут проживать эвакуированные, огородили металлическим забором.

Префект Кальвадоса объяснил, что такое решение было принято в связи с тем, что поселок находится недалеко от нескольких аэропортов, а рядом в городе Кан есть госпиталь, оборудованный по нормам, утвержденным инфекционной службой.

La trentaine de Français rapatriés de Chine vendredi arrivent en bus dans le village de Branville (Calvados), où ils doivent passer 14 jours en quarantaine pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par le nouveau coronavirus #AFP pic.twitter.com/lb7N0U6qR5 — Agence France-Presse (@afpfr) February 21, 2020

На въезде в поселок, где будут находиться на карантине граждане Франции, установили контрольно-пропускные пункты для осмотра автомобилей. Эвакуированных разместят на карантин в коттеджном городке Normandy Garden, на территории которого есть как частные, так и государственные здания.

На сегодняшний день во Франции период школьных каникул, однако из-за сообщения о приезде эвакуированных многие семьи покидают поселок.

"Мы получили сообщение от отеля с просьбой подойти на ресепшн. И там нам объяснили ситуацию по поводу коронавируса. У меня дети, я не хочу рисковать", - рассказал турист.

Часть местных жителей не видит причин для беспокойства.

"У меня сложилось впечатление, что вокруг коронавируса наблюдается большой медийный эффект. Меня это пугает больше. Я думаю, что этот вирус убивает не больше, чем грипп", - сказал местный житель.

Однако другие не скрывают своей озабоченности и заявляют, что не очень довольны тем, что эвакуированные из Уханя французы будут проживать в Бранвиле.

"Я не очень доволен, я бы предпочел, чтобы они поехали в другое место, тем более что сейчас много отдыхающих", - заявил местный житель.

Напомним, 20 февраля в поселке Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в медицинском учреждении эвакуированных из Уханя. Протестующие устраивали столкновения с правоохранителями и блокировали дорогу к медицинскому центру.