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У Франції масово залишають курорт у зв'язку з евакуацією людей з Уханя

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 17:50
У Франції масово залишають курорт у зв'язку з евакуацією людей з Уханя
Фото: автобус з евакуйованими з Уханя французами (twitter.com/InfosFrancaises)

Евакуйованих французів розмістять в курортному селищі Бранвиль в департаменті Кальвадос

У Франції туристи масово покидають курортне місто Бранвіль у зв'язку з евакуацією людей з Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Як повідомляється, 21 лютого з Китаю в паризький аеропорт імені Шарля де Голля прилетів літак А380. На його борту перебували 28 французів і 36 громадян інших країн Європейського союзу. При цьому наголошується, що в передмісті Парижа на карантин залишаються лише громадяни Франції, про інших пасажирів літака подбають влади їх країн.

Наголошується, що евакуйованих французів розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 км від Парижа. Будинки, де будуть проживати евакуйовані, обгородили металевим парканом.

Префект Кальвадосу пояснив, що таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що селище знаходиться недалеко від декількох аеропортів, а поруч у місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.

На в'їзді в селище, де перебуватимуть на карантині громадяни Франції, встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин у котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будівлі.

На сьогодні у Франції період шкільних канікул, проте через повідомлення про приїзд евакуйованих багато сімей покидають селище.

"Ми отримали повідомлення від готелю з проханням підійти на ресепшн. І там нам пояснили ситуацію з приводу коронавіруса. У мене діти, я не хочу ризикувати", - розповів турист.

Частина місцевих жителів не бачить причин для занепокоєння.

"У мене склалося враження, що навколо коронавіруса спостерігається великий медійний ефект. Мене це лякає більше. Я думаю, що цей вірус вбиває не більше, ніж грип", - сказав місцевий житель.

Проте інші не приховують своєї заклопотаності і заявляють, що не дуже задоволені тим, що евакуйовані з Уханя французи будуть проживати в Бранвілі.

"Я не дуже задоволений, я б волів, щоб вони поїхали в інше місце, тим більше, що зараз багато відпочиваючих", - заявив місцевий житель.

Нагадаємо, 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.

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