У Франції масово залишають курорт у зв'язку з евакуацією людей з Уханя

Фото: автобус з евакуйованими з Уханя французами (twitter.com/InfosFrancaises)

Евакуйованих французів розмістять в курортному селищі Бранвиль в департаменті Кальвадос

У Франції туристи масово покидають курортне місто Бранвіль у зв'язку з евакуацією людей з Уханя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Info.

Як повідомляється, 21 лютого з Китаю в паризький аеропорт імені Шарля де Голля прилетів літак А380. На його борту перебували 28 французів і 36 громадян інших країн Європейського союзу. При цьому наголошується, що в передмісті Парижа на карантин залишаються лише громадяни Франції, про інших пасажирів літака подбають влади їх країн.

Наголошується, що евакуйованих французів розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 км від Парижа. Будинки, де будуть проживати евакуйовані, обгородили металевим парканом.

Префект Кальвадосу пояснив, що таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що селище знаходиться недалеко від декількох аеропортів, а поруч у місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.

La trentaine de Français rapatriés de Chine vendredi arrivent en bus dans le village de Branville (Calvados), où ils doivent passer 14 jours en quarantaine pour s'assurer qu'ils ne sont pas contaminés par le nouveau coronavirus #AFP pic.twitter.com/lb7N0U6qR5 — Agence France-Presse (@afpfr) February 21, 2020

На в'їзді в селище, де перебуватимуть на карантині громадяни Франції, встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин у котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будівлі.

На сьогодні у Франції період шкільних канікул, проте через повідомлення про приїзд евакуйованих багато сімей покидають селище.

"Ми отримали повідомлення від готелю з проханням підійти на ресепшн. І там нам пояснили ситуацію з приводу коронавіруса. У мене діти, я не хочу ризикувати", - розповів турист.

Частина місцевих жителів не бачить причин для занепокоєння.

"У мене склалося враження, що навколо коронавіруса спостерігається великий медійний ефект. Мене це лякає більше. Я думаю, що цей вірус вбиває не більше, ніж грип", - сказав місцевий житель.

Проте інші не приховують своєї заклопотаності і заявляють, що не дуже задоволені тим, що евакуйовані з Уханя французи будуть проживати в Бранвілі.

"Я не дуже задоволений, я б волів, щоб вони поїхали в інше місце, тим більше, що зараз багато відпочиваючих", - заявив місцевий житель.

Нагадаємо, 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.