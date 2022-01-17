Во Франции кандидата в президенты оштрафовали за расизм

Уголовный суд Парижа оштрафовал на 10 тысяч евро кандидата в президенты Франции Эрика Земмура за разжигание ненависти на расовой почве и оскорблении. Политик в эфире одного из телеканалов назвал несовершеннолетних мигрантов "ворами, убийцами и насильниками".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал BFMTV .

Адвокат политика Оливье Пардо сообщил журналистам после решения суда, что намерен подать апелляцию.

Поводом разбирательства в суде стали заявления Земмура о несовершеннолетних мигрантах. В ноябре 2020 года в эфире одного из французских телеканалов политик заявил: "Они не имеют права здесь находиться. Они воры, они убийцы, они насильники, вот и все, их нужно отправить обратно".

Напомним, Земмур выдвинул свою кандидатуру на выборах президента Франции в конце ноября 2021 года. Его называют "французским Трампом", для которого одна из главных тем - борьба с миграцией.

Отметим, выборы президента Франции пройдут 10 апреля 2022 года. Основным претендентом на этот пост считается действующий глава государства Эммануэль Макрон.

Подробнее о расстановке сил на выборах президента Франции и кандидатах - в материале РБК-Украина.